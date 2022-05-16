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    Van'da sınava kopya düzeneği ile giren 5, evrakta sahtecilik yapan 2 şüpheli yakalandı

    Düğme şeklinde kamera ile kurdukları kopya sistemiyle ehliyet sınavına giren 5 şüpheli üst aramalarında yakalandı. Öte yandan evrakta sahtecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
    • 16.05.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:57
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    Van'da sınava kopya düzeneği ile giren 5, evrakta sahtecilik yapan 2 şüpheli yakalandı

    Van’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla suç örgütü kuranlara yönelik yaptıkları çalışmalar gerçekleştirdi.

    Ekipler, kurdukları düzenek ile hem resmi belgede sahtecilik yapan hem ehliyet sınavında kopya çeken şahısları tespit etti.

    AA’nın haberine göre, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi tarafından düzenlenen ehliyet sınavında 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş 2 kamera düzeneği, 2 kulaklık, 2 SIM kart, 2 internet sağlayıcı wi-fi cihazı ve 2 SIM kart cihazı ele geçirdi.

    Öte yandan ekipler, resmi belgede sahtecilik yaparak suç işledikleri tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin üzerinden 14 ikamet izin belgesi çıktı

    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 pasaport ve 14 ikamet izin belgesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Van da sınava kopya düzeneği ile giren 5, evrakta sahtecilik yapan 2 şüpheli yakalandı #1


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