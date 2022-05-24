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    Van'da sınır hattında 72 kilo 457 gram eroin yakalandı

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van sınır hattında düzenlenen operasyonda 72 kilo 457 gram eroin yakalandı denildi.
    • 24.05.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:41
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    Van'da sınır hattında 72 kilo 457 gram eroin yakalandı

    Sınır bölgelerinde görev yapan Hudut Kartalları, başarılı operasyonlar neticesinde zehir tcirlerinin belini büküyor.

    Van sınır hattında yapılan operasyonlarda 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi.

    "7/24 görevimizin başındayız"

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız görevinin başında! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi." denildi.

    Van da sınır hattında 72 kilo 457 gram eroin yakalandı #1

    Van da sınır hattında 72 kilo 457 gram eroin yakalandı #2


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