Van’da sınıra yarı çıplak bırakılan cesetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Van Valiliği, Afganistan uyruklu kişinin cesedinin geçen ay Türkiye-İran sınır hattına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını açıkladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Aralık 2021'de Saray ilçesi Türkiye-İran sınır hattı Çöplük mevkisinde yarı çıplak ve darbedilmiş vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

JASAT tarafından olayla ilgili yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucunda ölen kişinin, Afganistan uyruklu K.S.S olduğu belirlendi.

FARKLI BİR SENARYO KURGULADILAR

Yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde K.S.S'nin, 26 Kasım 2021 günü saat 02.00 sıralarında Özalp ilçesi sınırları içinde yasa dışı düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir minibüsün içinde olduğu ve meydana gelen trafik kazasında olay mahallinde hayatını kaybettiği, olayın şüphelileri tarafından farklı bir senaryo kurgulanarak kıyafetleri çıkartılmış vaziyette sınır hattına bırakıldığı tespit edildi.

4’Ü TUTUKLANDI

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, “Adli makamlara sevki sağlanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.” denildi.