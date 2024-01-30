Van'da son 1 haftada 95 kaçak göçmen yakalandı
DHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 22-28 Ocak tarihleri arasında yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi.

İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiler

Çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 8 şüpheli hakkında da yasa işlem yapıldı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)