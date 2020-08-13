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    Van'da şüphelenilen şahsın valizinden 6 kilo eroin çıktı

    Durumundan şüphelenilen şahsı durduran ekipler, şahsın üzerindeki valizde arama yaptı. Yapılan aramada valizin içerisinden 6 kilo 310 gram eroin çıkarken, şahıs tutuklandı.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 09:21
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 09:21
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    Van'da şüphelenilen şahsın valizinden 6 kilo eroin çıktı

    Van'da terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaya halindeki H.A.'dan şüphelendi.

    KİLOLARCA EROİN İLE YÜZ BİNLERCE LİRA ÇIKTI

    Şüphe üzerine H.A.'nın elinde bulunan valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 310 gram eroin ile 470 bin lira para ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Van da şüphelenilen şahsın valizinden 6 kilo eroin çıktı #1

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