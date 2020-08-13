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- Van'da şüphelenilen şahsın valizinden 6 kilo eroin çıktı
Van'da şüphelenilen şahsın valizinden 6 kilo eroin çıktı
Durumundan şüphelenilen şahsı durduran ekipler, şahsın üzerindeki valizde arama yaptı. Yapılan aramada valizin içerisinden 6 kilo 310 gram eroin çıkarken, şahıs tutuklandı.
- DHA
- 13.08.2020 - 09:21
- Güncelleme : 13.08.2020 - 09:21
Van'da terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaya halindeki H.A.'dan şüphelendi.
KİLOLARCA EROİN İLE YÜZ BİNLERCE LİRA ÇIKTI
Şüphe üzerine H.A.'nın elinde bulunan valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 310 gram eroin ile 470 bin lira para ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.