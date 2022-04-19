Van'da tamamen kuruyan Van Gölü, yeniden su tuttu

Geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tuz Gölü, son yağmurlarla birlikte yeniden su tuttu. Göl yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Van’ın Saray ilçesinde bulunan ve 2021’de yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tuz Gölü, yoğun kar yağışı ve son yağmurlarla birlikte yeniden hayat buldu.

Yağmur ve kar sularıyla beslenen 371 hektarlık alana sahip göl, su tuttu. DHA’nın haberine göre; eski görünümüne kavuşan göl, yeniden göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

“Gölümüz tamamen kuruyarak çorak bir araziye dönmüştü”

Tuz Gölü'ne 3 kilometre uzaklıktaki Kazlıgöl Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Dündar Ummaz, bu yıl göl çevresinde yoğun bir şekilde angut kuşu gördüklerini, göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve yumurtlama alanı olan gölün eski görünümüne kavuşmasını mutluluk verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gölümüz tamamen kuruyarak çorak bir araziye dönmüştü. Bu yıl kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve karların erimesiyle göl, eski haline döndü ve göçmen kuşlar gelmeye başladı. İnşallah bahar yağmurlarıyla birlikte gölümüzün su seviyesi daha da yükselecek.”

“Fakat yağmur yağmasa, gelecek aylarda tekrar aynı tehlikeyle karşı karşıya kalırız”

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şabettin Ceylancı ise, "Tuz Gölü'nün tekrar eski görünümüne kavuşması sevindirici oldu. İnşallah bu aylarda biraz yağmur yağar, bu kuralık tamamen ortadan kalkar. Şu anda kuraklık görünmüyor. Fakat yağmur yağmasa, gelecek aylarda tekrar aynı tehlikeyle karşı karşıya kalırız." diye konuştu.

Geçen yıl yeterince yağış almayan Van Gölü Havzası kuralıktan etkilenirken, bölgedeki barajlar dip seviyelerini görmüştü. Bazı gölet ve dereler gibi Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Tuz Gölü de tamamen kurumuştu.