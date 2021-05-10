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    Van’da tandıra düşen kadın, yaşamını yitirdi

    Ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybetti. Kadının eşi, olaydan sonra tandır evini yıktırdı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:31
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    Van’da tandıra düşen kadın, yaşamını yitirdi

    Van’ın Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi’nde 6 çocuk annesi Ö.T. (34), tandırda ekmek pişirirken tandıra düştü.

    34 yaşındaki kadın, düştüğü tandırda hayatını kaybetti.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Tandırdan kadının cansız bedeni çıkarıldı.

    Ö.T.’nin eşi, olayın ardından kadına mezar olan tandır evini yıktırdı.

    Cenaze, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Van’da tandıra düşen kadın, yaşamını yitirdi #1

    Van’da tandıra düşen kadın, yaşamını yitirdi #2

    Van’da tandıra düşen kadın, yaşamını yitirdi #3

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