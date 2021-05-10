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- Van’da tandıra düşen kadın, yaşamını yitirdi
Van’da tandıra düşen kadın, yaşamını yitirdi
Ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybetti. Kadının eşi, olaydan sonra tandır evini yıktırdı.
- İHA
- 10.05.2021 - 14:59
- Güncelleme : 10.05.2021 - 15:31
Van’ın Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi’nde 6 çocuk annesi Ö.T. (34), tandırda ekmek pişirirken tandıra düştü.
34 yaşındaki kadın, düştüğü tandırda hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Tandırdan kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Ö.T.’nin eşi, olayın ardından kadına mezar olan tandır evini yıktırdı.
Cenaze, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi.