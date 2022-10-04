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    Van'da tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

    Van’ın en kalabalık noktasında tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahsın ateş etmesi büyük korkuya neden oldu.
    • 04.10.2022 - 19:11
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    Van'da tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

    Van'da kentin en işlek noktası olan Maraş Caddesi üzerindeki Numune Ekmek Fabrikası karşısında bilinmeyen bir sebepten dolayı trafikte tartıştıkları belirlenen iki kişi arasında yaşanan silahlı kovalamaca yürekleri ağızlara getirdi.

    Elindeki tabancayla yaklaştığı aracın sürücüsünü tehdit eden şahıs bir el de ateş açtı.

    Silah ateş aldı, caddedeki vatandaşlar büyük korku yaşadı

    Tabancayla ateş edilmesi sonucu caddedekiler büyük korku yaşarken, kaçan sürücüyü bir süre kovalayan şahıs ise polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

    Van da tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı #1


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