Taşların altına eroin gizlendi. Polis ekipleri, yaptığı aramada 71 kilo 453 gram eroine el koydu. Polis, şüphelilerin kimlik tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında polis ekipleri tarafından yapılan aramada taşların altına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüphelilerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Van'da taşların altına 71 kilo eroin gizlendi VİDEO



Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz, Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde bulunan dere yatağında yapılan arama yaptı. Yapılan detaylı aramada; taşlarla üstü kapatılmış 3 adet çuval içerisinde 70 paket halinde toplam 71 kilo 453 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."