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    Van'da terör operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

    PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonda, 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
    • 31.10.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:09
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    Van'da terör operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

    Ülke genelinde vatan haini teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Van'da PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleşti.

    Yapılan operasyonu, Van Emniyet Müdürlüğü duyurdu.

    Çalışmalar devam ediyor

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    "10 şahıs hakkında yasal işlemler yapılmıştır"

    İHA'nın haberine göre, emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, "24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 2 olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır." denildi.

    Van da terör operasyonu: 10 şüpheli yakalandı #1


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