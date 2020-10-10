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    Van'da teröristlere ait antitank mühimmatı bulundu

    Van'ın Başkale ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ve 3 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 01:35
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    Van'da teröristlere ait antitank mühimmatı bulundu

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada,şu ifadeler yer aldı:

    "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında 8 Ekim 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi."

    Van da teröristlere ait antitank mühimmatı bulundu #1

    Van da teröristlere ait antitank mühimmatı bulundu #2

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