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- Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin bulundu
Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin bulundu
- İHA
- 29.05.2020 - 10:07
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi’nde ikamet eden A.E.’nin uyuşturucu madde nakli yapacağı yönünde ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler tarafından, A.E.'nin evine yaklaşık 700 metre mesafede bulunan tarlada, narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte detaylı arama yapıldı.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU
Ekipler, toprağa gömülü 8 adet çuval içerisinde 480 paket halinde toplam 248 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi.
A.E. gözaltına alınırken, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Van`da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi İZLE
"MASKE TAK" UYARISI
Van polisi, ele geçirilen eroin paketleriyle 'Maske tak' yazarak vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.
BAKAN SOYLU'DAN ÖVGÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam resmi Twitter hesabından, "Van'da 670 kilo eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz." paylaşımında bulunarak, Van polisini tebrik etti.