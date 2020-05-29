Dolar
6.8221
0.1526%
Euro
7.5805
0.4398%
Altın
1720.74
0.1315%
Borsa
105454.49
0.0899%
G. Altın
377.175
0.1984%
Bitcoin
64985.7
1.4484%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin bulundu

    Gürpınar ilçesinde narkotik köpeği Rexo'nun da yer aldığı operasyonda toprağa gömülü olarak bulunan 248 kilo 200 gram eroine el konulurken, bir şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 10:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin bulundu

    Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi’nde ikamet eden A.E.’nin uyuşturucu madde nakli yapacağı yönünde ihbar aldı.

    İhbarı değerlendiren ekipler tarafından, A.E.'nin evine yaklaşık 700 metre mesafede bulunan tarlada, narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte detaylı arama yapıldı.

    TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

    Ekipler, toprağa gömülü 8 adet çuval içerisinde 480 paket halinde toplam 248 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi.

    A.E. gözaltına alınırken, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Van`da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi İZLE

    "MASKE TAK" UYARISI

    Van polisi, ele geçirilen eroin paketleriyle 'Maske tak' yazarak vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.

    BAKAN SOYLU'DAN ÖVGÜ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam resmi Twitter hesabından, "Van'da 670 kilo eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz." paylaşımında bulunarak, Van polisini tebrik etti.

    Görüş Bildir