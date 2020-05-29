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Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin bulundu

Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin bulundu

Gürpınar ilçesinde narkotik köpeği Rexo'nun da yer aldığı operasyonda toprağa gömülü olarak bulunan 248 kilo 200 gram eroine el konulurken, bir şüpheli gözaltına alındı.