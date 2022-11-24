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    Van'da torbacı operasyonu

    Van'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • 24.11.2022 - 20:43
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    Van'da torbacı operasyonu

    Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

    AA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda 18-24 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    11 kişi hakkında uyuşturucu ticareti işlemi

    Operasyonlarda 8,6 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 8,62 gram eroin ve 41 hap ele geçirildi.

    Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu ticareti", 11'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

    Van da torbacı operasyonu #1


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