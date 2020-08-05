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    Van'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

    Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 06:14
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    Van'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

    Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılören mezrası yakınlarında meydana gelen kazada, E.A. yönetimindeki 45 ADN 83 plakalı hafif ticari kamyonet bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlandı.

    Meydana gelen kazada sürücü E.A. hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

    Van'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınırken, kaza hayatını kaybeden E.A. ise otopsi yapılmak üzere aynı hastane morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Van'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı #2

    Van'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı #3

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