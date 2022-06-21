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Van'da Trafo Merkezi'nde yangın çıktı
Başkale'de ana trafoda çıkan yangın, 6 saatte söndürülerek kontrol altın alındı.
- 21.06.2022 - 08:57
Van’ın Başkale ilçesi Ortayol Mahallesi'nde elektrik dağıtımı sağlayan Van Trafo Merkezi'nde bulunan trafo, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İşletmede bulunan çalışanların haber vermesi ile olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İlçelerden destek istendi
Yangın kontrol altına alınamayınca Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba ve Gürpınar İtfaiye Amirliğinden destek istendi.
6 saatte söndürüldü
Van Büyükşehir Belediyesi’nden 3, Başkale Belediyesi’nden de 2 araç ile 6 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.