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Van'da uçağa binmek isteyen şahsın kasık bölgesinde uyuşturucu bulundu

Van'da uçağa binmek isteyen şahsın kasık bölgesinde uyuşturucu bulundu

Uçağa binmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen şahsın karnında ve kasık bölgesinde eroin ve metamfetamin tespit edildi.