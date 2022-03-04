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    Van'da uçağa binmek isteyen şahsın kasık bölgesinde uyuşturucu bulundu

    Uçağa binmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen şahsın karnında ve kasık bölgesinde eroin ve metamfetamin tespit edildi.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 16:40
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    Van'da uçağa binmek isteyen şahsın kasık bölgesinde uyuşturucu bulundu

    Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik çatışmalar özenle yürütülüyor.

    Bu kapsamda, Van Ferit Melen Havalimanı'nda X-ray cihazından geçen bir şahsın üzerinde şüpheli cisim tespit edildi.

    Şahsın üzerinde yapılan aramda, kasık ve karın bölgesine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

    522 FRAM EROİN 517 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

    Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada ise “Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van Ferit Melen Havalimanı ilk giriş X-ray noktasında bir şahıs üzerinde arama yapıldı.Aramada, şahsın karın ve kasık bölgelerinde 522 gram eroin ve 517 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

    Van da uçağa binmek isteyen şahsın kasık bölgesinde uyuşturucu bulundu #1

    Van da uçağa binmek isteyen şahsın kasık bölgesinde uyuşturucu bulundu #2


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