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Van’da uçkun toplarken hayatını kaybetti

Van’da uçkun toplarken hayatını kaybetti

Uçkun toplarken dengesini kaybedip düşen genç için gönderilen ambulans helikopter rüzgardan dolayı iniş yapamadı. Karadan gönderilen ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, yaşamını yitirdi.