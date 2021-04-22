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- Van’da uçkun toplarken hayatını kaybetti
Van’da uçkun toplarken hayatını kaybetti
Uçkun toplarken dengesini kaybedip düşen genç için gönderilen ambulans helikopter rüzgardan dolayı iniş yapamadı. Karadan gönderilen ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, yaşamını yitirdi.
- İHA
- 22.04.2021 - 14:24
Van’ın Bahçesaray ilçesinde S.A. isimli genç arkadaşlarıyla birlikte uçkun toplamak için dağa çıktı.
Dengesini kaybeden S.A. düştü. İhbar üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
İniş yapmaya çalışan helikopter, rüzgardan dolayı başarılı olamadı.
KARADAN AMBULANS GÖNDERİLDİ
Bölgeye karadan ambulans aracı gönderildi.
Yaralı olarak ambulansa alınan genç, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.