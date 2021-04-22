Euro
9.948
0.83%
Dolar
8.2548
0.93%
Altın
475.16
0.69%
Borsa
1.345
1.07%
Bitcoin
448.638
0.25%
EXEN Coin
20.99
-19.60%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Van’da uçkun toplarken hayatını kaybetti

    Uçkun toplarken dengesini kaybedip düşen genç için gönderilen ambulans helikopter rüzgardan dolayı iniş yapamadı. Karadan gönderilen ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da uçkun toplarken hayatını kaybetti

    Van’ın Bahçesaray ilçesinde S.A. isimli genç arkadaşlarıyla birlikte uçkun toplamak için dağa çıktı.

    Dengesini kaybeden S.A. düştü. İhbar üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

    İniş yapmaya çalışan helikopter, rüzgardan dolayı başarılı olamadı.

    KARADAN AMBULANS GÖNDERİLDİ

    Bölgeye karadan ambulans aracı gönderildi.

    Yaralı olarak ambulansa alınan genç, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    S.A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Van’da uçkun toplarken hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir