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    Van’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi

    Jandarma ekipleri tarafından Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:06
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    Van’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri devam ediyor.

    Yürütülen çalışmalar kapsamında Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Koçdağı Piyade Hudut Karakolu ekipleri, Türkiye-İran sınırında operasyon düzenledi.

    Koçdağı Mahallesi Hudut Yolu mevkisinde araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi #1

    Van’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi #2

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