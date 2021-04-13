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- Van’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi
Van’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.
- İHA
- 13.04.2021 - 15:03
- Güncelleme : 13.04.2021 - 16:06
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Koçdağı Piyade Hudut Karakolu ekipleri, Türkiye-İran sınırında operasyon düzenledi.
Koçdağı Mahallesi Hudut Yolu mevkisinde araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.