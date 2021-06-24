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- Van’da uyuşturucu operasyonu: 29 kilo eroin ele geçirildi
Van’da uyuşturucu operasyonu: 29 kilo eroin ele geçirildi
İran’dan Çaldıran’a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon için harekete geçti. Sınır hattında 29 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
- İHA
- 24.06.2021 - 15:22
Van’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran’dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.
24 Haziran 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Alakaya Mahallesi kırsalında Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ile müşterek keşif ve drone faaliyetleri icra edildi.
ÇANTA GÖMERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
2 şüpheli şahıs tarafından araziye çanta gömüldüğü anların görüntülenmesi üzerine ekipler harekete geçti.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyonla ele geçirilen çantanın içerisinden, 29 kilogram eroin maddesi çıktı.
Şahısların yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldı.