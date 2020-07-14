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    Van'da uyuşturucuyu kedi maması poşetlerine zulaladı

    Piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 30 kilo 351 gram metamfetamin ve esrar karışımı uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 09:01
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    Van'da uyuşturucuyu kedi maması poşetlerine zulaladı

    Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bir evde arama yapıldı.

    Narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada, evin balkonunda bulunan ahşap koli içerisindeki kedi maması poşetlerine zulalanmış vaziyette; 15 paket halinde toplam 20 kilo 351 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 46 adet fişek ele geçirildi.

    PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYON TL

    Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu belirtildi.

    Van'da uyuşturucuyu kedi maması poşetlerine zulaladı #1

    Uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ev sahibi H.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Van'da uyuşturucuyu kedi maması poşetlerine zulaladı #2

    Van'da uyuşturucuyu kedi maması poşetlerine zulaladı #3

    Van'da uyuşturucuyu kedi maması poşetlerine zulaladı #4

    Van'da uyuşturucuyu kedi maması poşetlerine zulaladı #5

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