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    Van'da yakalanan İranlının midesinden 25 kapsül uyuşturucu çıktı

    Uyuşturucu baskınlarında İran uyruklu S.Y.'nin röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 05:23
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    Van'da yakalanan İranlının midesinden 25 kapsül uyuşturucu çıktı

    Van'da Milli İstihbarat Teşkitalı ile polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin insanı hayrete düşürecek yöntem uyguladığı ortaya çıktı.

    İran uyruklu S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 23 gr metamfetamin ele geçirildi.

    Şüpheli davranışlarda bulunan S.Y., iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

    MİDESİNDE 25 KAPSÜL BULUNDU

    Burada çekilen röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde paketlenmiş halde 351 gr gelen metamfetamin olduğu tespit edildi.

    Hayatını riske atarak kuryelik yaptığı saptanan S.Y., midesindeki kapsül halindeki uyuşturucunun doğal çıkması için gözlem altına alındı.

    BAŞKA BİR ADRESTE 52 KİLO EROİN YAKALANDI

    Öte yandan İpekyolu İlçesinde takip sonucu bir araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada, 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili L.E. ve M.E. gözaltına alındı.

    Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Van da yakalanan İranlının midesinden 25 kapsül uyuşturucu çıktı #1

    Van da yakalanan İranlının midesinden 25 kapsül uyuşturucu çıktı #2

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