Van'da yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

- Van-Hakkari karayolunda yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- Kaza, şerit ihlali nedeniyle meydana gelirken, olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında Van-Hakkari karayolunun 40’ıncı kilometresinde, Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Van’dan Hakkari yönüne ilerleyen 35 ABC 263 plakalı yakıt tankeri, karşı yönden gelen 34 FNY 206 plakalı otomobille çarpıştı.
ŞERİT İHLALİ CAN ALDI
İlk belirlemelere göre kazaya şerit ihlali neden oldu.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerinde yapılan ilk incelemede 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3’ü çocuk 4 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.