Van'da yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı Van-Hakkari karayolunda yakıt tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun süre ulaşıma kapandı.