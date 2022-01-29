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Van'da yaklaşık 10 metre arayla 2 ceset bulundu:1 kişi gözaltında

Van'da yaklaşık 10 metre arayla 2 ceset bulundu:1 kişi gözaltında

İpekyolu ilçesinde otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulan kişinin ardından olay bölgesinde 1 ceset daha bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.