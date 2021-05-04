Van'da yanmış erkek cesedi bulundu

Sokak ortasında bulunan yanmış ceset, olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde sokak ortasında yanmış bir erkek cesedi bulunurken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yenimahalle Yazıcı Sokak'ta, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, sokakta yanmış bir ceset gördü.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.