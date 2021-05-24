Van'da yaralı olarak geldiği hastanede 6 kişiyi darbetti

Van'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç, 6 kişiye saldırdı.

Van'da 24 yaşındaki genç, geçirdiği kaza sonrası acile getirildi. 2 doktor, 2 güvenlik personeli, jandarma ve polisi darbeden gencin tedavisi devam ediyor.

HASTANEDE OLAY ÇIKARDI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, saldırgan hastanın trafik kazasının ardından gece saatlerinde hastaneye getirildiğini belirtti.

Başhekim Çelik, “Getirilen vatandaş kırmızı alanda tedavi edilmek üzere kabine alındı. Bu sürede tedavi eden doktor arkadaşımızı göğsüne gelecek şekilde darbetti. Daha sonra görüntüleme için tetkikler yapılırken hastane polisimizi darbetti.

Aynı şekilde orada bulunan jandarma personelini darbetti. Tekrar getirildiği kırmızı alandaki kabinde iki güvenlik personelimizi darbetti. Bu hastamız trafik kazası sonrası yaralı olduğu için hastane güvenliğimiz, hastane polisimiz, doktor ve hemşire arkadaşımız herhangi bir temasta bulunmamaya özen gösterdi. Ancak maalesef hastamız, bu çalışanlarımızı darbetti." dedi.





"VERDİĞİMİZ HİZMET AKSIYOR"

Hastane yönetimi olarak tüm çalışanlarının yanında olduklarını dile getiren Çelik, “Pandemi yükünün ağır olduğu bu dönemde herkesi sağlık çalışanlarının yanında durmaya davet ediyoruz. Vatandaşımızın can sağlığı için kendi sağlığımızdan oluyoruz.

Sağlıkta şiddet gibi üzücü olaylar hem motivasyonumuzu düşürüyor hem de verdiğimiz hizmetin aksamasına neden oluyor. Bu olaya neden olan 24 yaşındaki şahıs geriye dönük bu olaya bakıp belki üzülecektir.” diye konuştu.



