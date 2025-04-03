Van'da yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı

İHA

Van'da yolcu otobüsü sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmada taksi şoförünün agresif hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü aracını otobüsün önüne kırarak kazaya neden oldu.

Kazanın ardından tünelde trafik aksadı.

2 YARALI

Olay yerine gelen taksi şoförünün yakınlarının otobüs muavinine saldırarak yaraladığı, otobüs sürücüsü ile taksi şoförü arasında da yumruklaşma yaşandığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan muavin ve taksi şoförü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.