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    Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

    Yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 29.06.2020 - 15:30
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    Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı #1

    Van'ın Muradiye ilçesinde, Mehmet Rıfat Gencer'in kullandığı 65 V 2065 plakalı yolcu minibüsü, Ovapınar Üçyol kavşağında şarampole devrildi.

    14 YARALI

    Kazada, minibüste bulunan 13 yolcu ve şoför yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Muradiye ve Erciş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

    Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı #2

    Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı #3

    Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı #4

    Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı #5

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