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    Van'da yoldan çıkan taksi takla attı

    Van’ın Çaldıran ilçesinde tipi nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıkan taksinin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 18:50
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    Van'da yoldan çıkan taksi takla attı

    Van'ın Çaldıran ilçesinde Abdulcabbar Avcı yönetimindeki ticari taksi, yoğun tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

    Kar ve tipi nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ve jandarma ekipleri, 1,5 saatlik çalışmanın ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

    DONMA TEHLİKESİ YAŞADI

    Donma tehlikesinden kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler ise bölgeden ayrıldı.

    Van da yoldan çıkan taksi takla attı #1

    Van da yoldan çıkan taksi takla attı #2

    Van da yoldan çıkan taksi takla attı #3

    Van da yoldan çıkan taksi takla attı #4


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