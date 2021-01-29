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    Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü

    Sosyal medyada yayınlanan görüntüye çok sayıda tepki gelirken, belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 13:08
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    Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü

    Van’ın İpekyolu ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri, denetim yaparken balık satan bir seyyar satıcıya denk geldi.

    Uyarıda bulunan zabıta, satıcının toparlanmasını beklemeden tüm balıkları yere saçtı.

    “ZABITA MISIN EŞKIYA MISIN”

    Zabıtanın bu tavrı, sokakta bulunan vatandaşların büyük tepkisini çekti. Bir kişi de balıkların yola saçıldıktan sonraki halini kayda aldı.

    Aynı kişi kayıttayken sitem ederek, “Zabıta mısın eşkıya mısın” dedi.

    Van İpekyolu'nda zabıta ekipleri, seyyar satıcının balıklarını yola saçtı İZLE

    SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

    Görüntüler sosyal medyaya da yayıldı.

    Kullanıcılar zabıtaların tavrını eleştirirken, belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.

    Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü #1

    Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü #2

    Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü #3

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