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Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü

Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü

Sosyal medyada yayınlanan görüntüye çok sayıda tepki gelirken, belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.