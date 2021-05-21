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    Van'da15 kişilik minibüsten 56 göçmen çıktı

    Polis ve jandarma ekiplerinin takibe aldığı minibüs sürücüsü, tarlaya girdi. 15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen yakalandı, sürücü ise kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 17:41
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    Van'da15 kişilik minibüsten 56 göçmen çıktı

    Van-Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi'nde, polis ve jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden M.İ., kullandığı 21 HA 2015 plakalı minibüsün kontrolünü kaybederek, tarlaya girdi.

    M.İ., kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından yakalandı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    15 kişi kapasiteli minibüsten ise Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen indi.

    Kaçak göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    M.İ. ise gözaltına alındı.

    Van da15 kişilik minibüsten 56 göçmen çıktı #1

    Van da15 kişilik minibüsten 56 göçmen çıktı #2

    Van da15 kişilik minibüsten 56 göçmen çıktı #3

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