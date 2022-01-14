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    Van'daki anne ambulans ulaşamayınca evde doğum yaptı

    İpekyolu ilçesindeki yoğun kar nedeniyle ambulans ekipleri, doğumu başlayan anneye yetişemedi. Ekipler gelene kadar evde doğum yapan anne kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 10:45
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    Van'daki anne ambulans ulaşamayınca evde doğum yaptı

    Van’ın İpekyolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Ortanca Mahallesi’nde ikamet eden hamile Gülizar Yılmaz’ın sancıları başlayınca, yakınları sağlık ekibinden destek istedi.

    SAĞLIK EKİPLERİ KAR NEDENİYLE HASTAYA ULAŞAMADI

    Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yoldan ilerleyemedi. Bunun sonrasında ise Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin yolu açmasıyla 3 saatte hastaya ulaşabildi.

    ANNE EVDE DOĞUM YAPTI

    Sağlık ekipleri ulaşıncaya kadar evde doğum yapan hasta, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Van daki anne ambulans ulaşamayınca evde doğum yaptı #1

    Van daki anne ambulans ulaşamayınca evde doğum yaptı #2

    Van daki anne ambulans ulaşamayınca evde doğum yaptı #3


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