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- Van'daki boş arsada bulunan 22 kilo metamfetaminle ilgili 1 gözaltı
Van'daki boş arsada bulunan 22 kilo metamfetaminle ilgili 1 gözaltı
Boş araziye gizlenen 22 kilo 100 gram metamfetamin, polisin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
- DHA
- 10.03.2021 - 11:30
- Güncelleme : 10.03.2021 - 11:37
Van Başkale'de, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmaları sonucu ilçenin Böğrüpek Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
42 PAKET UYUŞTURUCU BULUNDU
İran sınırındaki mahallede, E.Y.'nin evine yakın arazide arama yapıldı. Ekipler, satışa hazır 42 paket halinde 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili E.Y. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.