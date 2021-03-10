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    Van'daki boş arsada bulunan 22 kilo metamfetaminle ilgili 1 gözaltı

    Boş araziye gizlenen 22 kilo 100 gram metamfetamin, polisin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:37
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    Van'daki boş arsada bulunan 22 kilo metamfetaminle ilgili 1 gözaltı

    Van Başkale'de, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

    Ekiplerin çalışmaları sonucu ilçenin Böğrüpek Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    42 PAKET UYUŞTURUCU BULUNDU

    İran sınırındaki mahallede, E.Y.'nin evine yakın arazide arama yapıldı. Ekipler, satışa hazır 42 paket halinde 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili E.Y. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

    Van daki boş arsada bulunan 22 kilo metamfetaminle ilgili 1 gözaltı #1

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