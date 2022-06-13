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    Van'daki depremde bazı evlerin duvarları hasar gördü

    Erciş ilçesinde de hissedilen depremde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.
    • 13.06.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:36
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    Van'daki depremde bazı evlerin duvarları hasar gördü

    Van ve ilçelerinde 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Deprem sonrası bazı evlerde ufak çaplı çatlaklar oluşurken can kaybı olmaması sevindirici oldu.

    Evlerin duvarları çatladı

    Bazı vatandaşlar hasar gören evlerine girmeye korkarken dışarıda yağmurun yağması kendilerini tedirgin etti.

    İHA'nın haberine göre; Erciş ilesinde yaşayan Gökhan Al isimli vatandaş ise evinde oluşan çatlaklardan dolayı eve girmeye korktuklarını, dışarıda ise yağan yağmurun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

    Van'daki depremde bazı evlerin duvarları hasar gördü ViDEO

    Van daki depremde bazı evlerin duvarları hasar gördü #1

    Van daki depremde bazı evlerin duvarları hasar gördü #2

    Van daki depremde bazı evlerin duvarları hasar gördü #3


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