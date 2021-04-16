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- Van'daki evden 18 kilo eroin ile metamfetamin çıktı
Van'daki evden 18 kilo eroin ile metamfetamin çıktı
Ekiplerin operasyon düzenlediği evde 18 kilo 635 gram eroin ile 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirilirken, ev sahibi gözaltına alındı.
- DHA
- 16.04.2021 - 12:48
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon ve denetimleri sürüyor.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir eve operasyon düzenledi.
EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Evde yapılan aramalarda 18 kilo 635 gram eroin ile 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.