İğne yutmaya bağlı karın ağrısı ile hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki hastanın midesinden 158 parça alet çıktı. Aletlerin içerisinde tırnak makası, cımbız, anahtar ve çengelli iğne olduğu öğrenildi.

Van'da karın ağrısıyla hastaneye giden kadının midesinden çıkanlar doktorları şoke etti.

Psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikâyetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi.

Midesinden tırnak makası gibi kesici aletler çıktı

Ameliyata alınan genç kadın hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı.

Bazı aletler poşete sarılı bulundu

Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması ise doktorların dikkatini çekti. Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu ediliyor.

Van'daki hastanın midesinden çok sayıda kesici alet çıktı VİDEO



"Bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk"

İHA muhabirine konuşan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, hastanın iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye getirildiğini belirtti.

Tomografi sonucunda iğneyle birlikte yabancı cisimler de tespit ettiklerini ifade eden Dr. Tekeş, “Midesinde bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Tomografi filmleri çektik. Ameliyatta mideyi açtığımızda çeşitli yabancı cisimlerle karşılaştık. Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık. Hastamızın sağlık durumu iyi. Ameliyat sonrası çekilen röntgenlerde ise yabancı cisme rastlanmadı” dedi.

"Mideden çıkanlar bizi hem şaşırttı hem de üzdü"

Midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını dile getiren Tekeş, “Genç hastamızın midesinden çıkanlar bizi hem şaşırttı hem de üzdü. Ameliyat başarılı geçti ve hastanın iyi olması bizi sevindirdi” şeklinde konuştu.

83 TL madeni para çıktı

Geçtiğimiz günlerde yine Van'da benzer bir olay yaşanmıştı.

Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden de 83 TL madeni para ve metal parçaları çıkmıştı.