Van'daki kaçak sigara operasyonunda 4 eve baskın düzenlendi

Polis ekiplerinin 4 eve düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Saray ilçesine bağlı Yamanyurt ve Değirmigöl mahallelerindeki bazı adreslerde kaçak sigaralar olduğu ihbarını aldı.

15 BİN 40 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine 4 eve düzenlenen operasyonda, 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. K.Ç, M.Ç. ve S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.