Kontrolden çıkan aracın yayaya çarpıp takla atması sonucu 5 kişi hastanelik oldu.

Van'un Tuşba ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine başka bir araca, ardından da bir yayaya çarptı.

Yaya metrelerce sürüklenirken kaldırıma çarpan araç takla atarak durabildi.

5 yaralı

Kaza sonucu araçtaki 4 kişiyle beraber toplam 5 kişi yaralandı. İHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altında alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan korkunç kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Van'da otomobil takla attı: 5 yaralı

