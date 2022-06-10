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    Van'da otomobil takla attı: 5 yaralı

    Kontrolden çıkan aracın yayaya çarpıp takla atması sonucu 5 kişi hastanelik oldu.
    • 10.06.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 13:11
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    Van'da otomobil takla attı: 5 yaralı

    Van'un Tuşba ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine başka bir araca, ardından da bir yayaya çarptı.

    Yaya metrelerce sürüklenirken kaldırıma çarpan araç takla atarak durabildi.

    5 yaralı

    Kaza sonucu araçtaki 4 kişiyle beraber toplam 5 kişi yaralandı. İHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altında alındı.

    Kaza anı kamerada

    Öte yandan korkunç kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Van'da otomobil takla attı: 5 yaralı

    Van da otomobil takla attı: 5 yaralı #1

    Van da otomobil takla attı: 5 yaralı #2

    Van da otomobil takla attı: 5 yaralı #3


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