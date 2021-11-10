Van'daki küçük çocuk eniştesini vurarak öldürdü

Muradiye ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken o sırada evde bulunan eniştesini yanlışlıkla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı enişte, kurtarılamadı.

Van'da meydana gelen olayda, ihmalin bedeli ağır ödendi.

12 yaşındaki küçük çocuk, eline av tüfeğini alarak oynamaya başladı.

KAZARA ATEŞ ETTİ

Bu sırada küçük çocuk, evlerinde misafir olarak bulunan eniştesine kazara ateş etti.

Ağır yaralanan 35 yaşındaki A.S., kanlar içerisinde hastaneye kaladırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

35 yaşındaki genç adam, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



