Van'daki selde ayı telef oldu

İş makinaları harekete geçerken, selin bilançosu ortaya çıkmaya başladı.

Van'da, dün öğle saatlerinde dolu ve sağanak etkili oldu.

Erciş ilçesinde etkili yağış sonrası dere yatağı taşınca sel meydana geldi.

Sel suları Yünören Köprüsü'ne ve çevredeki ekili alanlara büyük zarar verdi. Ağaçları kökünden söken, bazı ahırların yıkılmasına neden olan sel suları, bir eve de büyük hasara yol açtı.

VAN'DA SELİN BİLANÇOSU

Yüksek kesimlerden akıp gelen sel suları bir evin karşılıklı iki duvarını yıktı. Selde ayrıca, bir ayı da telef oldu.

Selin meydana geldiği bölgede Erciş Belediyesi'ne bağlı iş makinaları çalışma başlattı.

Kapanan yolların açılmasıyla, Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.