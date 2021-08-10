Van’daki selde mahsur kalan akrabasını traktörle kurtardı

1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan kişi, akrabası tarafından traktörle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Van’ın Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos'ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç'ta 10'a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi’ne de zarar verdi.

AİLESİNE ULAŞMAK İSTERKEN KENDİSİ MAHSUR KALDI

Ekili alanların sular altında kaldığı mahalledeki ailesine ulaşmak isteyen Mevlüt Alagöz de, hemen minibüsüyle yola çıktı.

Alagöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı.

TRAKTÖRÜYLE KURTARDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner (35) traktörüyle, sel suları içinde kalan Alagöz’ü kurtardı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Van'da selde mahsur kalan akrabasını traktörle kurtardı VİDEO

“BENİ KURTARDIKLARI İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Evdeki eşi ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten Alagöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum." dedi.