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    Van'daki terör ve göçmen kaçakçısı şahıs yakalandı

    Terör örgütü üyeliğinden 9 yıldır aranan ve göçmen kaçakçılığı nedeniyle 11 yıldır arama kararı çıkarılan şahıs, Van'da gözaltına alındı.
    • 29.05.2022 - 17:06
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    Van'daki terör ve göçmen kaçakçısı şahıs yakalandı

    Van'ın Başkale ilçesindeki güvenlik güçleri, 10 yıldar fazladır aranan terör ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında çalışma yürüttü.

    Şahsın terör örgütü üyeliğinden 9 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 11 yıldır arandığı belirtildi.

    Tutuklandı

    Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma ile M.L.Ö. isimli şahsın yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

    Valilik açıklama yaptı

    Van Valiliği, çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9, 'göçmen kaçakçılığı yapmak'tan da 11 yıldır aranan M.L.Ö.'nün ilçedeki bir evde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" denildi.

    Van daki terör ve göçmen kaçakçısı şahıs yakalandı #1


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