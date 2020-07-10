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    Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın

    Garajdaki yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınırken, içeride bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 09:45
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    Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın

    Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yesilova Mahallesi'nde, içinde traktör bulunan bir garajda yangın çıktı.

    TRAKTÖR HURDAYA DÖNDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü.

    Garajda bulunan traktör ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın

    Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın #1

    Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın #2

    Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın #3

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