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- Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın
Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın
Garajdaki yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınırken, içeride bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 10.07.2020 - 09:45
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yesilova Mahallesi'nde, içinde traktör bulunan bir garajda yangın çıktı.
TRAKTÖR HURDAYA DÖNDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü.
Garajda bulunan traktör ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangın