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Van'ın İran sınırında kalaşnikofla vurulan kişi öldü

Van'ın İran sınırında kalaşnikofla vurulan kişi öldü

Sınırın İran tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu bir kişi, başı ve karnından vurularak hayatını kaybetti. Van Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.