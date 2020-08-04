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- Van'ın İran sınırında kalaşnikofla vurulan kişi öldü
Van'ın İran sınırında kalaşnikofla vurulan kişi öldü
- DHA
- 04.08.2020 - 16:53
Van'ın Çaldıran ilçesinde, sınırın İran tarafından uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu İbrahim Baykara hayatını kaybetti.
Baykara kaldırıldığı hastenede hayatını kaybederken, Van Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Yücelen Mahallesi Çilli mezrası kırsalında meydana gelen hadise ile ilgili Valiliğin açıklamasında, "İlimiz Çaldıran İlçesi İran sınırındaki Yücelen Mahallesi Çilli mezrası kırsalında 04.08.2020 günü saat 01.30 sıralarında İbrahim Baykara isimli şahıs silahla başından ve karnından vurularak yaralanmıştır.
KALAŞNİKOF İLE VURULDU
Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Baykara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre İbrahim Baykara’nın İran tarafından açılan ateşle 5.45 mm kalaşnikof marka tüfekle hudut hattında vurulduğu değerlendirilmektedir. Hudut birliklerimizde kalaşnikof marka tüfek kullanılmamaktadır.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olay bütün yönleriyle araştırılmakta olup, adli tahkikat Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmektedir." denildi.