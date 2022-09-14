Vasıfsız işçilerin vasıflı işlerde çalıştırılması yargıya taşındı

Temizlik görevlisi olarak işe girdikleri hastanede vasıflı işçi olarak çalıştırılan 2 işçi, haklarını alamayınca dava açtı.

Kahramanmaraş Çağlayancerit Devlet Hastanesi’ne taşeron firma üzerinden temizlik personeli olarak 2017’de işe giren Abdulkadir Yavuz’un (32) bir süre sonra mutemetlik, MHRS birim sorumlusu, eczane depo birim sorumlusu olarak çalıştırıldığı ileri sürüldü.

2019’da işe giren Osman İğde (32) ise, aynı hastaneye temizlik görevlisi olarak işe girdikten sonra, hastanede teknik servis ve satın alma birimlerinde çalıştırıldı.

İğde ve Yavuz, vasıflı işlerde çalıştırılmalarına rağmen temizlik personeli maaşı aldı.

Yeniden temizlik personeli oldular

TİS sözleşmesi 29/4’üncü maddesindeki, “Vasıfsız bir işçi 1 yıl ve daha fazla süre ile vasıflı bir işte çalıştırılırsa tekrar vasıfsız bir işe döndürülemez” maddesi gereğince haklarını aramak için hastane yönetimine başvuran İğde ve Yavuz’un talepleri, yönetim tarafından geri çevrildi.

İğde ve Yavuz, tekrardan temizlik personeli olarak çalıştırdı.

İHA’nın haberine göre; 2 işçi, Adana’da Avukat Ahmet Faruk Kurtoğlu’na başvurdu. Kurtoğlu ise gerekli evrakları hazırlayarak geçen sene Aralık ayında Kahramanmaraş 1.ve 4. iş mahkemelerinde dava açtı.

Davayı reddeden hakim, FETÖ’den ihraç edildi

Abdulkadir Yavuz’un Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi’ne açılan davası kabul edilirken Osman İğde’nin Kahramanmaraş 4. İş Mahkemesi’ne açılan davası ‘görev yönünden’ reddedildi. Ancak davanın reddinden kısa bir süre sonra Kahramanmaraş 4. İş Mahkemesi Hakimi İ.Ç., FETÖ’den ihraç edildi.

Avukat Kurtoğlu ise bunun üzerine davayı temyize taşıdı. Abdulkadir Yavuz’un Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi’ne açılan davasına geçen hafta bilirkişi lehte rapor gönderdi.

Gönderilen raporda, ‘TİS 29/4’üncü maddesinde vasıfsız bir işçi 1 yıl ve daha fazla süre ile vasıflı bir işte çalıştırılırsa tekrar vasıfsız bir işe döndürülemez’ ifadeleri kullanıldı. 26 Eylül Pazartesi günü görülecek Abdulkadir Yavuz’un duruşması öncesi gelen bilirkişi raporu ise tarafları umutlandırdı.

“Davamız emsal teşkil edeceği için kararı bekliyoruz”

Avukat Ahmet Faruk Kurtoğlu, “Bu arkadaşlarımız vasıfsız işçi olarak işe alınıyor. Ancak daha sonra temizlik yapmayıp hastanelerde vasıflı işlerde çalıştırıldılar. Ancak hakları ve maaşları ilk kez işe girmiş gibi temizlik işçileri olarak devam ettirildi. Biz de bunu yargıya taşıdık. Şu anda bilirkişi raporu lehimize geldi. Süren davamız emsal teşkil edeceği için kararı bekliyoruz.” diye konuştu.

“Hastanelerde çalışan işçileri ilgilendiren bir davadır”

Tüm Türkiye’deki hastanelerde çalışan işçiler için emsal bir karar çıkacağını umduklarını aktaran Kurtoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Müvekkillerimizden birisi mutemetlik, eczane depo birim sorumlusu, MHRS birim sorumlusu olarak diğeri ise teknik servis elemanı adı altında vasıflı işlerde çalıştırıldı. Davadan sonra hastane yönetimi tekrardan bu işçileri temizlik işçilerinde çalıştırmaya başladılar. 26 Eylül’de duruşmamız var. Kararı bekliyoruz. Tüm Türkiye’deki hastanelerde çalışan işçileri ilgilendiren bir davadır. Bu tarz davalara sendikaların da dahil olmasını istiyoruz. Mahkeme kararı sonrası da Sağlık Bakanlığı’nın bir düzenleme yapmasını bekliyoruz.”