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    Engelli vatandaşa araba çarptı, sokak köpeği başından ayrılmadı

    Başkent'te engelli bir vatandaşa yoldan geçen otomobil çarptı. Aldığı darbeden dolayı yere düşen engelli vatandaşın yanından ayrılmayan köpek, çevredekilerin dikkatini çekti.
    • 06.10.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:06
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    Engelli vatandaşa araba çarptı, sokak köpeği başından ayrılmadı

    Ankara'nın Sincan ilçesi Ankara Caddesi kavşağında meydana gelen kazada tekerlekli sandalyesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Celil Umutlu'ya, yoldan geçen bir otomobil çarptı.

    Aldığı ani darbe ile yere düşen Umutlu’nun yanına gelen bir sokak köpeğinin davranışları ise çevredekilerin dikkatini çekti.

    Sokak köpeği otomobilin çarptığı engelli vatandaşın yanından ayrılmadı

    Olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar kaza geçiren Celil Umutlu'nun başından bir an olsun ayrılmayan köpek, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kazazade hastaneye kaldırıldı.

    Engelli vatandaşa araba çarptı, sokak köpeği başından ayrılmadı #1


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