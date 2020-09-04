Ümraniye'de bir ormanlık alanda izmarit sebebiyle çıkan yangını fark eden vatandaş, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Trabzon Parkı'nın etrafında, alkol alan şahısların yere izmarit atması sonucu yangın çıktı.

Yangını ise bölgeden geçen bir vatandaş fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kendi çabaları ile yangına müdahale etmeye çalışan vatandaş, alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler de, yangına müdahele ederek kontrol altına aldı.

Vatandaşın dikkati İstanbul'da orman yangınını engelledi

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