Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç kimdir, ne zaman vefat etti? Suna Kıraç'ın hayatı ve biyografisi...

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç kimdir, ne zaman vefat etti? Suna Kıraç'ın hayatı ve biyografisi...

Hayatını kaybetmesi üzerine Suna Kıraç'ın hayatı da merak konusu oldu. Kendisini hizmete adayan Suna Kıraç kimdir? Suna Kıraç'ın kurduğu vakıf ve müzeler nereler? Suna Kıraç'ın hayatı ve biyografisi..

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın bugün hayatını kaybetmesi üzerine, Suna Kıraç kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu...

Peki Suna Kıraç kimdir? Suna Kıraç nerede doğdu ve kaç yaşında? İşte Suna Kıraç hakkında tüm detaylar...

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Uzun yıllardır iş hayatında yer alan Suna Kıraç, ünlü iş adamı Vehbi Koç'un kızı ve iş adamı İnan Kıraç'ın eşi. İşte, Suna Kıraç hakkında merak edilenler...

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç; 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

SUNA KIRAÇ, PERA MÜZESİNİ KURDU

Uzun yıllardır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir.

"ÖMRÜMDEN UZUN İDEALLERİM VAR"

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve Suna Kıraç'ın bu kitabı yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

"DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI" İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Suna Kıraç, "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.

KOÇ HOLDİNG, SUNA KIRAÇ'IN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE DUYURDU

Koç Holding’ten yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.” ifadelerine yer verildi.