Veli Çeliköz, bu kez de Seda Sayan'ın programında türkü söyledi

Veli Çeliköz, bu kez de Seda Sayan'ın programında türkü söyledi

Ağzıyla müzik yaparak herkesin beğenisini toplayan Veli Çeliköz, Seda Sayan'ın programında eline mikrofonu alarak 'dımbıllan' şovuna devam etti.

Ağzıyla çıkardığı müzikal seslerle sosyal medyada ilgi gören Veli Çeliköz, bu kez de Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk oldu.

Canlı bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen programda "Dımbıllan Dayı" olarak tanınan Çeliköz, ekranları başındaki izleyiciler için türkülerini söyledi.

DIMBILLAN DAYI ŞİMDİ DE SEDA SAYAN'DA SÖYLEDİ

Neşesi ve enerjisiyle izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bırakan Çeliköz'ün türküleri renkli anlar oluşturdu.

İşte Dımbıllan Dayı'nın türkü şovu...

Veli dayıdan 'dımbıl' şov

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