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- Viranşehir'de 40 kişilik yolcu otobüsü, kara saplandı
Viranşehir'de 40 kişilik yolcu otobüsü, kara saplandı
Van'a gitmek üzere Mersin'den yola çıkan 40 yolculu otobüs Viranşehir'de kara saplanırken, ylcular 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
- İHA
- 19.01.2022 - 12:36
- Güncelleme : 19.01.2022 - 13:09
Mersin’den Van istikametine gitmekte olan 65 BJ 299 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kar engeline takıldı.
Şanlıurfa Viranşehir’e 30 kilometre kala, otobüs kara saplandı.
3 SAATTE KURTARILDILAR
Mürettebat dahil 40 kişinin bulunduğu otobüs de yolda kaldı. Mahsur kalanlar yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
VAN'A DEVAM ETTİLER
Kurtarılan otobüs ve içerisindeki yolcular Van istikametine doğru yoluna devam etti.