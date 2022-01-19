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    Viranşehir'de 40 kişilik yolcu otobüsü, kara saplandı

    Van'a gitmek üzere Mersin'den yola çıkan 40 yolculu otobüs Viranşehir'de kara saplanırken, ylcular 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 13:09
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    Viranşehir'de 40 kişilik yolcu otobüsü, kara saplandı

    Mersin’den Van istikametine gitmekte olan 65 BJ 299 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kar engeline takıldı.

    Şanlıurfa Viranşehir’e 30 kilometre kala, otobüs kara saplandı.

    3 SAATTE KURTARILDILAR

    Mürettebat dahil 40 kişinin bulunduğu otobüs de yolda kaldı. Mahsur kalanlar yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

    VAN'A DEVAM ETTİLER

    Kurtarılan otobüs ve içerisindeki yolcular Van istikametine doğru yoluna devam etti.

    Viranşehir de 40 kişilik yolcu otobüsü, kara saplandı #1

    Viranşehir de 40 kişilik yolcu otobüsü, kara saplandı #2

    Viranşehir de 40 kişilik yolcu otobüsü, kara saplandı #3


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