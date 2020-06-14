Dolar
6.8147
-0.3611%
Euro
7.6736
-0.7437%
Altın
1730.69
0.1794%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
379.357
-0.1749%
Bitcoin
65126.96
0.8933%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Virüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi dehşet saçtı

    Afyonkarahisar'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen alkollü 2 kişi, 4 doktora saldırdı.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 22:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Virüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi dehşet saçtı

    Türkiye’deki koronavirüs salgını sürecinde canları pahasına çalışan doktorlar, bu kez Afyonkarahisar’da şiddet mağduru oldu.

    TEST SONRASI SALDIRGAN TAVIRLAR SERGİLEDİLER

    Olay, saat 02.30 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kovid Tecrit Bölümü’nde meydana geldi. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen 2 şahsa test yapıldı. Sonuçları temiz çıkan şahıslar saldırgan tavırlar sergilemeye başladı.

    4 DOKTORU DARBEDİP KAÇTI

    Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darbetti. Daha sonra saldırganlardan biri doktorları, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek tehdit etti. 2 şüpheli daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Saldırı sonucunda yaralanan doktorlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne gönderildi. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda doktorların boyun, yüz ve kollarında yumruk darbelerine bağlı kızarıklıklar olduğu belirtildi.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Darp raporu alan ve beyaz kod uyarısı veren doktorların şikayetçi olduğu 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Öte yandan Doktor Serkan Özdemir yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, sesini duyurmaya çalıştı.

    Görüş Bildir